Cina | China Open 2025 quarti di finale del singolare femminile

L’atleta italiana Jasmine Paolini restituisce un colpo ad Amanda Anisimova, degli Stati Uniti, durante i quarti di finale del singolare femminile del torneo di tennis China Open 2025 a Pechino, in Cina, ieri 2 ottobre 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

