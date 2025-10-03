Cina | China Open 2025 quarti di finale del singolare femminile
L’atleta italiana Jasmine Paolini restituisce un colpo ad Amanda Anisimova, degli Stati Uniti, durante i quarti di finale del singolare femminile del torneo di tennis China Open 2025 a Pechino, in Cina, ieri 2 ottobre 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner in finale al "China Open", Atp 500 di Pechino in corso al Beijing Olympic Green Tennis Center (montepremi 4.016.050 dollari). Prima testa di serie, il numero 2 del mondo in semifinale si è imposto in tre set
Quando gioca Jannik Sinner contro Alex de Minaur nella semifinale del China Open a Pechino: programma, data, orario, precedenti e dove vederla in tv - In Cina l'azzurro difende i punti conquistati lo scorso anno quando raggiunse (e perse) la finale contro Alcaraz.