L'attore premio Oscar ha smentito le voci di un suo coinvolgimento nell'adattamento televisivo dei romanzi di J.K. Rowling. Cillian Murphy ha spiegato il motivo per cui non interpreterà Voldermort nella nuova serie tratta dai romanzi di Harry Potter scritti da J.K. Rowling. L'attore premio Oscar è stato a lungo indicato come uno dei possibili interpreti dell'iconico villain, tuttavia le ipotesi (e le speranze) dei fan non si sono mai concretizzate. Perché Cillian non sarà il villain Rispondendo alle domande di Variety, Cillian Murphy ha ora smentito le teorie che sia coinvolto nel progetto targato HBO. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cillian Murphy svela perché non interpreterà Voldemort nella serie di Harry Potter