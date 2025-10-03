Cillian Murphy parla del suo legame personale con il ruolo in Steve

Il percorso professionale di Cillian Murphy prosegue con il suo nuovo ruolo nel film Steve, un dramma che vede l’attore interpretare un insegnante di una scuola di riforma in crisi. Ambientato in un solo giorno negli anni ’90, il film si ispira alla novella Shy di Max Porter del 2023 e ha fatto la sua prima mondiale al Toronto International Film Festival. Questo progetto rappresenta il secondo impegno cinematografico di Murphy dopo la conquista dell’Oscar nel 2024 per la sua performance in Oppenheimer. La critica ha lodato ancora una volta l’interpretazione dell’attore, sottolineando anche la presenza di un cast straordinario che affronta tematiche quali salute mentale, dipendenze e traumi passati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Cillian Murphy parla del suo legame personale con il ruolo in Steve

