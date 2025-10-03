Ciclismo Uijtdebroeks passa alla Movistar Team
Roma, 3 ottobre 2025 – A sorpresa, per il timing dell'operazione e per i protagonisti della stessa, la Movistar Team annuncia un colpo molto suggestivo per il 2026, accaparrandosi Cian Uijtdebroeks. I dettagli e i commenti. Il nome, oltre che complicato, è suggestivo, perché si parla di un prospetto ancora giovane di cui, prima del passaggio nel professionismo datato 2022, si parlava quasi come un possibile fenomeno. Poi i problemi fisici a ripetizione hanno rallentato l'ultima parte di avventura del belga con la Visma-Lease a Bike, per un legame che si scioglie a sorpresa con ben 3 anni di anticipo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ciclismo - uijtdebroeks
Uijtdebroeks lascia la Visma e approda in Movistar con un contratto fino al 2029. Nuovo capitolo per il giovane talento belga! #ciclismo #WorldTour https://www.tuttobiciweb.it/article/1759478953 - facebook.com Vai su Facebook
Uijtdebroeks lascia la Visma e approda in Movistar con un contratto fino al 2029. Nuovo capitolo per il giovane talento belga! #ciclismo #WorldTour https://tuttobiciweb.it/article/1759478953… - X Vai su X
Ciclismo, Uijtdebroeks passa alla Movistar Team - Lease a Bike: “Qui potrò crescere ulteriormente” ... Lo riporta sport.quotidiano.net
Cycling, Uijtdebroeks moves to Movistar Team - Lease a Bike, comments: "Here I can grow further. Da sport.quotidiano.net