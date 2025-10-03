ciclismo uijtdebroeks passa alla movistar team

Roma, 3 ottobre 2025 – A sorpresa, per il timing dell'operazione e per i protagonisti della stessa, la Movistar Team annuncia un colpo molto suggestivo per il 2026, accaparrandosi Cian Uijtdebroeks. I dettagli e i commenti. Il nome, oltre che complicato, è suggestivo, perché si parla di un prospetto ancora giovane di cui, prima del passaggio nel professionismo datato 2022, si parlava quasi come un possibile fenomeno. Poi i problemi fisici a ripetizione hanno rallentato l'ultima parte di avventura del belga con la Visma-Lease a Bike, per un legame che si scioglie a sorpresa con ben 3 anni di anticipo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

