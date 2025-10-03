Ciclismo splendido bronzo di Chantal Pegolo tra le juniores agli Europei Vince Paula Ostiz

La terza giornata degli Europei 2025, manifestazione in corso di svolgimento in Francia, riserva la seconda medaglia consecutiva all’Italia. Chantal Pegolo vince infatti uno splendido  bronzo nella prova in linea riservata alla categoria juniores femminile, Guilherand-Granges-Guilherand-Granges di 62,9 chilometri. S’impone, così come successo nella prova a cronometro, Paula Ostiz. L’iberica si aggiudica la medaglia d’oro ed il titolo continentale allo sprint superando in volata la svizzera Anja Grossmann. Ostiz, che controlla con autorevolezza le diverse rivali nel corso della gara, si conferma così la reginetta della rassegna europea con due ori che si aggiungono al titolo mondiale vinto in Ruanda. 🔗 Leggi su Oasport.it

