Domenica pomeriggio Rigutino ospiterà il G iro delle Valli Aretine Juniores, gara ciclistica valida per il 20° Trofeo Butintoro e il 12° Trofeo Mario Giaccherini, organizzata dal Comitato Sportivo Città di Arezzo e dal Circolo Tennis Rigutino. La partenza è fissata per le ore 13.30, con un percorso di 129 chilometri che vedrà al via 116 corridori. Tra i più attesi il toscano Giulio Degl’Innocenti (Team Vangi Il Pirata), già vincitore di tre corse stagionali, incluso il successo a Rignano, oltre al campione regionale Ballerini, Serangeli, Tarallo e Sgherri. Presente anche la General System con il costaricano Castro, reduce dai Mondiali e già vincitore di due prove, e la Casano con l’azzurro Del Cucina, protagonista agli Europei. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ciclismo juniores: a Rigutino il Giro delle Valli Aretine, sfida tra 116 atleti