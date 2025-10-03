Ciclismo juniores | a Rigutino il Giro delle Valli Aretine sfida tra 116 atleti

Lortica.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica pomeriggio Rigutino ospiterà il G iro delle Valli Aretine Juniores, gara ciclistica valida per il 20° Trofeo Butintoro e il 12° Trofeo Mario Giaccherini, organizzata dal Comitato Sportivo Città di Arezzo e dal Circolo Tennis Rigutino. La partenza è fissata per le ore 13.30, con un percorso di 129 chilometri che vedrà al via 116 corridori. Tra i più attesi il toscano Giulio Degl’Innocenti (Team Vangi Il Pirata), già vincitore di tre corse stagionali, incluso il successo a Rignano, oltre al campione regionale Ballerini, Serangeli, Tarallo e Sgherri. Presente anche la General System con il costaricano Castro, reduce dai Mondiali e già vincitore di due prove, e la Casano con l’azzurro Del Cucina, protagonista agli Europei. 🔗 Leggi su Lortica.it

ciclismo juniores a rigutino il giro delle valli aretine sfida tra 116 atleti

© Lortica.it - Ciclismo juniores: a Rigutino il Giro delle Valli Aretine, sfida tra 116 atleti

In questa notizia si parla di: ciclismo - juniores

Ciclismo: Juniores nel Trofeo Marino Romani. Arrivo a Monsummano Alto

Ciclismo, la pordenonese Chantal Pegolo d'argento agli europei di pista juniores

Ciclismo su pista, l’Italia conquista due ori con Pegolo e Trevisan agli Europei Under 23 e juniores

ciclismo juniores rigutino giroGiro delle Valli Aretine con i grandi nomi: partenza e arrivo a Rigutino - Appuntamento domenica prossima a Rigutino, dove ci sarà sia la partenza che l’arrivo dell’edizione 2025 del Giro delle Valli ... msn.com scrive

Europei, Pegolo è bronzo fra le juniores - Gara particolarmente tattica con la Spagna che ha tenuto alto il ritmo spezzando il gruppo in diversi tronconi salendo lungo la salita di Montee Costebelle. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ciclismo Juniores Rigutino Giro