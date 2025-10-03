Ciclismo Europei 2025 | i possibili scenari tattici e cosa può fare l’Italia

Grande attesa domenica per la prova in linea degli Europei di ciclismo su strad a che si disputa in Francia, precisamente nei dipartimenti di Drôme e Ardèche. Sarà un percorso per uomini da classiche, una bella rivincita dopo i Mondiali in Ruanda. Ovviamente le attenzioni, sia del pubblico, sia tattiche, si concentreranno su Tadej Pogacar. Tutti a capire le mosse dello sloveno che potrebbe anticipare i tempi ed andar via in solitaria come suo solito. A marcarlo troverà oltre che Remco Evenepoel anche Jonas Vingegaard. Occhio alla Danimarca: il corridore vincitore di due Tour de France potrebbe addirittura supportare Mattias Skjelmose, che su un percorso simile ha beffato Pogacar ed Evenepoel all’Amstel Gold Race. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo, Europei 2025: i possibili scenari tattici e cosa può fare l’Italia

In questa notizia si parla di: ciclismo - europei

Ciclismo su pista: Italia devastante agli Europei junior e under 23. Arrivano subito sette medaglie con tre ori

Ciclismo su pista, ancora grande Italia agli Europei junior e under 23. Seconda giornata con tre ori

Ciclismo su pista, ancora medaglie per l’Italia agli Europei junior e under 23

Europei di Ciclismo 2025, Italia sul podio nella cronometro: la staffetta mista conquista l’argento https://ilfaroonline.it/2025/10/02/europei-di-ciclismo-2025-italia-sul-podio-nella-cronometro-la-staffetta-mista-conquista-largento/619728/?utm_source=dlvr.it&utm_ - X Vai su X

Europei di ciclismo su strada | Oggi in Drôme-Ardèche spazio alle cronometro a squadre. Gli Azzurri Elite conquistano una splendida medaglia d’argento, battuti dalla Francia per soli 6 secondi dopo una sfida tiratissima fino all’ultimo metro. Un - facebook.com Vai su Facebook

Ciclismo, Europei 2025: i possibili scenari tattici e cosa può fare l’Italia - Grande attesa domenica per la prova in linea degli Europei di ciclismo su strada che si disputa in Francia, precisamente nei dipartimenti di Drôme e ... Riporta oasport.it

Europei ciclismo 2025, outsider e possibili sorprese: Juan Ayuso ci prova, l’Italia punta su Scaroni - Domenica è in programma sicuramente la gara più attesa degli Europei di ciclismo su strada che si stanno svolgendo in Francia, nei Drôme e Ardèche. Da oasport.it