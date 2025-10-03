Ciclismo Europei 2025 | Elisa Longo Borghini tra le favorite Occhio a Reusser e Vollering

Il Mondiale in Ruanda è alle spalle, una corsa che è stata sicuramente una delusione per i tanti spettatori che si attendevano la battaglia tra le big. Ci si sposta in Francia: domani spazio alla prova in linea femminile degli Europei di ciclismo su strada nei dipartimenti di Drôme e Ardèche. 116,1 chilometri da percorrere, partenza da Privas ed arrivo a Guilherand-Granges. Pronti, via la Col du Moulin à Vent (4 chilometri al 5,1%), poi lungo tratto pianeggiante e ci si sposta verso i due mini circuiti. Côte de Val d’Enfer (1,6 chilometri al 9,7%) e Côte de Saint-Romain-de-Lerps (7 chilometri al 7,2% di pendenza media, con punte che vanno anche oltre il 10%) possono far male nel tratto più importante della gara, poi ancora due volte il Val d’Enfer con l’ultima scalata a meno di 7 dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

