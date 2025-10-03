Ciclismo Chantal Pegolo bronzo agli europei juniones

Tre medaglie in tre mesi. Un tris perfetto per l'atleta di Pasiano di Pordenone Chantal Pegolo. La campionessa azzurra si è guadagnata un'altra medaglia nel terzo giorno di gare agli europei di strada in Francia. Un bronzo da aggiungere in bacheca dopo le ottime prestazioni ai mondiali su pista. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Chantal Pegolo: “Mi dicevano di smettere con il ciclismo, oggi firmo per la squadra dei miei sogni”

