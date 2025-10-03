Ciclismo Chantal Pegolo bronzo agli europei juniones

Tre medaglie in tre mesi. Un tris perfetto per l'atleta di Pasiano di Pordenone Chantal Pegolo. La campionessa azzurra si è guadagnata un'altra medaglia nel terzo giorno di gare agli europei di strada in Francia. Un bronzo da aggiungere in bacheca dopo le ottime prestazioni ai mondiali su pista. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Chantal Pegolo bronzo agli Europei di ciclismo nella prova in linea juniores - Dopo l'argento mondiale in Ruanda Chantal Pegolo ha conquistato oggi il bronzo nella prova in linea juniores ai Campionati Europei di ciclismo in corso in Francia alle spalle della spagnola Ortiz e de ... Secondo sport.sky.it

ciclismo chantal pegolo bronzoL'Italia vince altre medaglie agli Europei di Drôme-Ardèche 2025: Roberto Capello argento e Chantal Pegolo bronzo tra i junior, Eleonora Ciabocco argento U23 · Ciclismo su ... - I tre giovani italiani hanno portato a sei il totale di medaglie italiane agli Europei francesi, che terminano il 5 ottobre con la prova su strada uomini élite. Segnala olympics.com

