Ciccarelli CN | Torna la Curva? Per ora posso dirvi che…

Nino Ciccarelli, storico leader del tifo nerazzurro, ha risposto su Instagram alle tante domande dei tifosi in merito a un possibile ritorno del sostegno organizzato sugli spalti. L’assenza di bandiere, striscioni e cori ha segnato questo avvio di stagione, con il pubblico nerazzurro che non ha potuto contare sul tradizionale calore del settore più acceso di San Siro. Un tema che da settimane alimenta il dibattito tra gli appassionati e che adesso sembra avvicinarsi a una svolta. Curva Nord torna a cantare? Le parole di Ciccarelli. Nel corso delle sue storie social, Ciccarelli ha fatto chiarezza: “Mi state chiedendo in tanti se è vero o no. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it