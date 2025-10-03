‘Cicatrici di terra semi di speranza’ venerdi 10 ottobre la presentazione del libro di Ilaria Fontana

Tempo di lettura: 2 minuti Venerdì 10 ottobre, alle ore 17.00, presso il Circolo Nazionale di Piazza Dante in Caserta,  si terrà la presentazione del libroCicatrici di terra, semi di speranza” di Ilaria Fontana, vicepresidente del gruppo parlamentare 5 Stelle alla Camera. L’iniziativa, organizzata dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Caserta, sarà un momento di confronto aperto a tutti, dedicato ai temi dell’ecologia, delle bonifiche ambientali e della giustizia territoriale, attraverso testimonianze dirette, contributi scientifici e impegno politico con particolare attenzione al territorio della provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

