Cibo salute e clima | la dieta planetaria chiave per un futuro equo
In un pianeta dove ciò che mettiamo nel piatto incide su salute collettiva ed equilibri climatici, la Commissione Eat-Lancet 2025 avverte che il tempo delle scelte rinviate è finito. Le conclusioni, verificate grazie alla nostra collaborazione con l’agenzia stampa Adnkronos, mostrano che un’alimentazione inadeguata alimenta crisi sanitarie, sociali e ambientali, ma offre anche la chiave . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: cibo - salute
Dazi Usa, la protesta di Coldiretti: "No ad un'Europa autoritaria che spegne la democrazia, il cibo, la salute e la sicurezza alimentare"
Vivere a lungo e meglio: la salute inizia dal cibo
Cibo scaduto: dopo quanto si sta male? I rischi per la salute
Il 3 ottobre a Roma Unimpresa Sport al convegno “Cibo Sport Salute per FARE”: benessere, turismo e sviluppo sociale al centro. https://unimpresa.it/unimpresa-al-convegno-cibo-sport-salute-per-fare-a-roma-il-3-ottobre/70176… #Unimpresa #Sport #Salute - X Vai su X
Il segreto di sonno e digestione? Non il cibo, ma la sua temperatura. Ecco cosa dice una ricerca Usa https://notizie.tiscali.it/salute/articoli/temperatura-cibi-salute/ - facebook.com Vai su Facebook
Una dieta sostenibile può cambiare il mondo: il rapporto EAT Lancet 2025 - Focus.it - La versione aggiornata della più completa valutazione scientifica del sistema alimentare: una dieta sostenibile innesca ricadute positive a catena. Riporta focus.it
La dieta dell’umore: ecco come il cibo influenza la nostra mente - La scienza è sempre più convinta: migliorare la qualità degli alimenti non significa solo proteggere arterie e metabolismo, ma migliorare il benessere emotivo ... Scrive repubblica.it