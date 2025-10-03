Cibo musica e divertimento | ad Angri torna Pomodoria
Il 4 e 5 ottobre 2025 si terrà ad Angri l'evento "Pomodoria". La manifestazione, dedicata al pomodoro e ai prodotti del territorio, avrà luogo in Piazza Doria e combinerà l'offerta gastronomica con l'intrattenimento musicale per due serate.Durante l'evento sarà presente un percorso gastronomico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: cibo - musica
Cibo, musica e aggregazione: conto alla rovescia per la Festa dell'anguilla
Boxe sotto le stelle. Una festa tra sport, cibo e musica in piazza
"Le Valli del Mito e della Musica": buon cibo e promozione del territorio a Casalvecchio Siculo e Nizza di Sicilia
Tele90 - canale 98. . EVENTI | Messina Street Food Fest. Dal 16 al 19 ottobre cibo, musica e divertimento. Interviste con Alberto Palella, amministratore unico Eventivamente, Federico Basile, sindaco di Messina, Massimo Finocchiaro, assessore Spettacoli e G - facebook.com Vai su Facebook
Cibo, musica e divertimento a Serramazzoni - Si conclude oggi a Serramazzoni la ‘tre giorni’ del Food Trucks Festival all’insegna del buon cibo, della musica e... ilrestodelcarlino.it scrive
Musica, cibo e divertimento alla parrocchia Santa Famiglia - Da venerdì a domenica torna la Festa della Parrocchia Santa Famiglia, nel suo 51esimo anniversario, in viale Trento e Trieste a Tolentino. Segnala ilrestodelcarlino.it