Cibo musica e divertimento | ad Angri torna Pomodoria

Il 4 e 5 ottobre 2025 si terrà ad Angri l'evento "Pomodoria". La manifestazione, dedicata al pomodoro e ai prodotti del territorio, avrà luogo in Piazza Doria e combinerà l'offerta gastronomica con l'intrattenimento musicale per due serate.Durante l'evento sarà presente un percorso gastronomico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it