Ciao Mario ti porteremo sempre con noi | addio allo storico dirigente sportivo

Ferraratoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Le Aquile Ferrara si stringono con affetto attorno a Luca e Samuele Brunetti per la scomparsa di Mario Brunetti, che ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità sportiva”. Con queste parole, la squadra di football americano di Ferrara ha dato la notizia della scomparsa dello storico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

"Ciao ’Gigante Buono’ ti porteremo sempre nei nostri cuori" - Così i parrocchiani hanno salutato don Celestino Mbalanga (foto), 55 anni, morto l’altro ieri per un attacco di cuore tra le braccia di don Raffaele Benini. Scrive ilrestodelcarlino.it

