Cian Uijtdebroeks firma per la Movistar colpo di ciclomercato a sorpresa | lasciata la Visma in anticipo
Cian Uijtdebroeks si è accasato alla Movistar. Clamoros o colpo di ciclomercato a inizio autunno: il 22enne belga ha infatti deciso di lasciare la Visma Lease a Bike con un anticipo di tre anni rispetto alla naturale scadenza del contratto, originariamente fissata per il 2027, e ha firmato per la formazione spagnola. Non si tratta di una prima volta per il giovane talento, che già nel 2023 concluse in anticipo l’avventura con la Bora-hansgrohe per diventare un uomo proprio della Visma. Il ciclista ha espresso la propria soddisfazione: “ Sono in una fase della mia carriera in cui crescere come uomo da classifica nei Grandi Giri è diventato fondamentale. 🔗 Leggi su Oasport.it
