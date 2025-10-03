Cian Uijtdebroeks firma per la Movistar colpo di ciclomercato a sorpresa | lasciata la Visma in anticipo

Oasport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cian Uijtdebroeks si è accasato alla Movistar. Clamoros o colpo di ciclomercato a inizio autunno: il 22enne belga ha infatti deciso di lasciare la Visma Lease a Bike con un anticipo di tre anni rispetto alla naturale scadenza del contratto, originariamente fissata per il 2027, e ha firmato per la formazione spagnola. Non si tratta di una prima volta per il giovane talento, che già nel 2023 concluse in anticipo l’avventura con la Bora-hansgrohe per diventare un uomo proprio della Visma. Il ciclista ha espresso la propria soddisfazione: “ Sono in una fase della mia carriera in cui crescere come uomo da classifica nei Grandi Giri è diventato fondamentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

cian uijtdebroeks firma per la movistar colpo di ciclomercato a sorpresa lasciata la visma in anticipo

© Oasport.it - Cian Uijtdebroeks firma per la Movistar, colpo di ciclomercato a sorpresa: lasciata la Visma in anticipo

In questa notizia si parla di: cian - uijtdebroeks

cian uijtdebroeks firma movistarUIJTDEBROEKS FIRMA CON MOVISTAR: RIVOLUZIONE NEL CICLISMO - Il Team Movistar annuncia l'ingaggio del giovane talento belga Cian Uijtdebroeks (Abolens, 22 anni), che vestirà i colori del team Telefónica dalla stagione 2026 al 2029, firmando uno dei contratti ... Si legge su tuttobiciweb.it

cian uijtdebroeks firma movistarBombazo: el Movistar anuncia el fichaje de Uijtdebroeks - El belga de 22 años, que hasta ahora corría en el Visma, recala en el equipo español hasta 2029 en un importante movimiento para el Movistar. Lo riporta as.com

Cerca Video su questo argomento: Cian Uijtdebroeks Firma Movistar