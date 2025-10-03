Ci vuole cuore | il diktat di Allegri all’indirizzo di Leao
Rafael Leao sta recuperando la condizione pian piano. Ecco cosa chiede Allegri al numero 10 del Milan secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: vuole - cuore
Missili e droni russi colpiscono al cuore di Kiev: venti morti, danni anche alla sede Ue Meloni: «Si capisce chi non vuole la pace»
La Notte nel Cuore Anticipazioni 28 settembre 2025: Samet non vuole più il divorzio, Tahsin lo aggredisce!
CI VUOLE CUORE La nostra Comunità vive dell'amore di Dio, della presenza di Cristo e di cristiani che svolgono un ’ministero’, un servizio, di cui la nostra Comunità ha bisogno per poter annunciare il Vangelo. E tu che fai? Ci troviamo con chi vuole dire 'CI - facebook.com Vai su Facebook
Ci vuole un gran cuore per non scoraggiarsi davanti alle brutture del mondo. Alleniamo il cuore, perché sia forte! - X Vai su X
