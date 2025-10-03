Ci siamo anche noi' incontro tra i candidati al Consiglio regionale ei giovani

Lanazione.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 3 ottobre 2025 – ' . Appuntamento nell' Aula consiliare, via Bracciolini 3 b, a Terranuova Bracciolini il 7 ottobre alle ore 16 Martedì 7 ottobre alle ore 16, l'aula consiliare di via P. Bracciolini 3 a Terranuova Bracciolini ospiterà l'iniziativa “Ci siamo anche noi. L' incontro sarà un'occasione unica per i giovani, soprattutto tra i 18 ei 20 anni, di confrontarsi direttamente con i candidati e le candidate alle elezioni regionali e discutere dei temi che più li riguardano: scuola, università, diritto allo studio, trasporti, diritti civili e sociali, ambiente, sport, cultura e partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ci siamo anche noi incontro tra i candidati al consiglio regionale ei giovani

© Lanazione.it - Ci siamo anche noi', incontro tra i candidati al Consiglio regionale ei giovani

In questa notizia si parla di: siamo - incontro

Giubileo, il Papa a Tor Vergata per l'incontro con i giovani. «Siamo un milione». Il dolore per la morte di una 18enne pellegrina|Chi era

Tajani, incontro su candidati non fissato, ma siamo a buon punto

Trump e Putin, vertice senza accordo: “Incontro molto utile, ci siamo quasi”

siamo incontro candidati consiglioElezioni regionali, Coldiretti Arezzo: «agricoltura e cibo pilastri della prossima legislatura» - Arezzo, 3 ottobre 2025 – Elezioni regionali, Coldiretti Arezzo: «agricoltura e cibo pilastri prossima legislatura. Come scrive lanazione.it

Regionali, il programma degli incontri con Barnini e Cucini (PD) - Continuano i numerosi impegni elettorali per i candidati del collegio Firenze 3 al Consiglio regionale della Toscana Brenda Barnini e Giacomo Cucini. Da gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Siamo Incontro Candidati Consiglio