Ci siamo anche noi' incontro tra i candidati al Consiglio regionale ei giovani
Arezzo, 3 ottobre 2025 – ' . Appuntamento nell' Aula consiliare, via Bracciolini 3 b, a Terranuova Bracciolini il 7 ottobre alle ore 16 Martedì 7 ottobre alle ore 16, l'aula consiliare di via P. Bracciolini 3 a Terranuova Bracciolini ospiterà l'iniziativa “Ci siamo anche noi. L' incontro sarà un'occasione unica per i giovani, soprattutto tra i 18 ei 20 anni, di confrontarsi direttamente con i candidati e le candidate alle elezioni regionali e discutere dei temi che più li riguardano: scuola, università, diritto allo studio, trasporti, diritti civili e sociali, ambiente, sport, cultura e partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: siamo - incontro
Giubileo, il Papa a Tor Vergata per l'incontro con i giovani. «Siamo un milione». Il dolore per la morte di una 18enne pellegrina|Chi era
Tajani, incontro su candidati non fissato, ma siamo a buon punto
Trump e Putin, vertice senza accordo: “Incontro molto utile, ci siamo quasi”
Siamo molto lieti di proporre questo incontro nell'ambito della mostra - ` (Bastione del Parlascio, Pisa 19 Settembre - 12 Ottobre 2025) prodotta da - e realizzata con il patrocinio del - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali, Coldiretti Arezzo: «agricoltura e cibo pilastri della prossima legislatura» - Arezzo, 3 ottobre 2025 – Elezioni regionali, Coldiretti Arezzo: «agricoltura e cibo pilastri prossima legislatura. Come scrive lanazione.it
Regionali, il programma degli incontri con Barnini e Cucini (PD) - Continuano i numerosi impegni elettorali per i candidati del collegio Firenze 3 al Consiglio regionale della Toscana Brenda Barnini e Giacomo Cucini. Da gonews.it