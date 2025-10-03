Arezzo, 3 ottobre 2025 – ' . Appuntamento nell' Aula consiliare, via Bracciolini 3 b, a Terranuova Bracciolini il 7 ottobre alle ore 16 Martedì 7 ottobre alle ore 16, l'aula consiliare di via P. Bracciolini 3 a Terranuova Bracciolini ospiterà l'iniziativa “Ci siamo anche noi. L' incontro sarà un'occasione unica per i giovani, soprattutto tra i 18 ei 20 anni, di confrontarsi direttamente con i candidati e le candidate alle elezioni regionali e discutere dei temi che più li riguardano: scuola, università, diritto allo studio, trasporti, diritti civili e sociali, ambiente, sport, cultura e partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ci siamo anche noi', incontro tra i candidati al Consiglio regionale ei giovani