Chris Jericho festeggia 35 anni di carriera ma la leggenda non si ferma | Non è ancora finita
Chris Jericho ha appena festeggiato 35 anni di carriera nel pro wrestling e ha voluto chiarire che non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il 2 ottobre, in un post molto sentito sui social, ha ricordato il suo primo match in assoluto: proprio in quella data, nel 1990, debuttò contro Lance Storm davanti a un piccolo pubblico a Ponoka, in Alberta. Nonostante le umili origini, Jericho ha colto l’occasione per ribadire che la sua carriera non è affatto in fase calante: è ancora in pieno corso: “È pazzesco pensare che siano passati esattamente 35 anni dal mio primissimo match! Il 2 ottobre 1990 ho affrontato @stormwrestlingacademy a Ponoka, Alberta, al #PonokaMooseHall, davanti a circa 85 persone. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
