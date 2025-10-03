Chivu sul sostituto di Thuram | Per ora c’è solo Lautaro ma al 90% ho già scelto chi lo affiancherà
Domani l’ Inter affronta la Cremonese a San Siro, Chivu ha parlato alle 14 in conferenza stampa ad Appiano Gentile. Qui le considerazioni dell’allenatore rumeno. Le parole di Chivu. Cosa pensa Chivu dei tre cleen sheet in quattro gare? « Abbiamo trovato equilibrio, siamo più attenti anche quando cerchiamo di attaccare. Sono contento perché parto sempre dal fatto di non subire gol, di avere una squadra organizzata e attenta, con tanta voglia di non subire. » Cosa vuoi vedere in Bonny ed Esposito al posto di Thuram? « Thuram ha avuto qualche minuto in più per riposare. Per lo Slavia vedevo lui e Lautaro come coppia che avrebbe potuto dare più problemi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
