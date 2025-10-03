Chivu sbotta all’ennesima domanda sulla formazione per Inter Cremonese | Vi prego basta altrimenti chiamo Davide Nicola e gli dico tutto! Non ho segreti

Inter News 24 Chivu sbotta in conferenza stampa alla vigilia di Inter Cremonese: il tecnico perde le staffe all’ennesima domanda sulla formazione. Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha avuto una reazione divertita ma decisa alla consueta domanda sulla formazione in vista del match contro la Cremonese, valido per la sesta giornata di Serie A. Intervistato in conferenza stampa, il tecnico rumeno ha mostrato segni di stanchezza per l’insistenza sulla questione, lanciando una battuta ironica ma chiara sulla gestione delle sue scelte tattiche. FORMAZIONE? – « Ancora sulla formazione, vi prego di no. 🔗 Leggi su Internews24.com

