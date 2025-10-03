Chivu Inter ecco come ha conquistato il gruppo storico nerazzurro

Chivu Inter, le prime indicazioni dopo la sfida della seconda giornata di Champions League a San Siro contro lo Slavia Praga. Tutti i dettagli. Ci ha messo tempo, Cristian Chivu, per prendere le misure a un compito tutt’altro che semplice: guidare l’ Inter dopo l’era di Simone Inzaghi, capace in quattro anni di portare i nerazzurri a risultati di grande prestigio. La scarsa esperienza alla guida di prime squadre rendeva il tecnico rumeno un’incognita, ma oggi – dopo un avvio complicato – sembra aver trovato la chiave giusta. Lo conferma La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il nuovo allenatore abbia saputo rilanciare il gruppo con un mix di pragmatismo e novità tattiche. 🔗 Leggi su Internews24.com

