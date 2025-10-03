Chivu Inter dubbi in attacco a fianco a Lautaro | la scelta tra Bonny e Esposito
Chivu Inter, le prime indicazioni dopo la sfida della seconda giornata di Champions League a San Siro contro lo Slavia Praga. Tutti i dettagli. Domani contro la Cremonese sarà Ange-Yoan Bonny a partire titolare al fianco di Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la scelta di Cristian Chivu è ormai definita: in attesa del recupero di Marcus Thuram, il tecnico nerazzurro darà fiducia al classe 2003 arrivato dal Parma. L’attaccante francese, già protagonista all’esordio con un gol immediato, ha impressionato per determinazione e forza fisica, guadagnandosi la maglia da titolare contro i grigiorossi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Brutte notizie per Cristian Chivu e per tutta l'Inter Marcus Thuram ha infatti rimediato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra e rischia fino ad un mese di stop
