Chivu Inter, le prime indicazioni dopo la sfida della seconda giornata di Champions League a San Siro contro lo Slavia Praga. Tutti i dettagli. Chi pensava a un contraccolpo psicologico dopo la sconfitta di Monaco si è dovuto ricredere. L’ Inter ha risposto con forza in Champions League, centrando 6 punti su 6 nelle prime due partite contro Ajax e Slavia Praga. Due successi che hanno spazzato via i dubbi e ribadito la solidità del gruppo guidato da Cristian Chivu. Fare punti in Europa non è mai scontato, come dimostrano le difficoltà incontrate da altre big, ma i nerazzurri hanno mostrato carattere e compattezza. 🔗 Leggi su Internews24.com

Chivu Inter, c'è una tendenza da invertire per spiccare il volo: numeri chiari