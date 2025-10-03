Chivu Inter c’è una tendenza da invertire per spiccare il volo | numeri chiari
Chivu Inter, le prime indicazioni dopo la sfida della seconda giornata di Champions League a San Siro contro lo Slavia Praga. Tutti i dettagli. Chi pensava a un contraccolpo psicologico dopo la sconfitta di Monaco si è dovuto ricredere. L’ Inter ha risposto con forza in Champions League, centrando 6 punti su 6 nelle prime due partite contro Ajax e Slavia Praga. Due successi che hanno spazzato via i dubbi e ribadito la solidità del gruppo guidato da Cristian Chivu. Fare punti in Europa non è mai scontato, come dimostrano le difficoltà incontrate da altre big, ma i nerazzurri hanno mostrato carattere e compattezza. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: chivu - inter
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
Perinetti spiega: «Chivu è per l’Inter una scelta coraggiosa! Il motivo»
Breda sottolinea: «Inter, con Chivu nuova gestione! Inzaghi aveva gerarchie fisse»
#Inter, Thuram ko: Chivu pronto a lanciare Bonny https://calciomercato.com/liste/inter-thuram-rischia-di-saltare-la-sfida-col-napoli-del-25-ottobre-chivu-pronto-a-lanciare-bonny-che-conosce-dai-tempi-di-parma-e-ha-caratteristiche-diverse-da-pio-esposito/blta - X Vai su X
Dopo aver superato l’Ajax, l’Inter di Chivu ha vinto anche contro lo Slavia Praga e si gode il punteggio pieno in Champions League. A San Siro il match è finito 3-0 con le reti di Lautaro Martinez (doppietta) e Dumfries in una partita che i nerazzurri hanno domi Vai su Facebook
Inter, la sconfitta con l’Udinese e gli allarmi per Chivu - Ecco gli allarmi suonati per i nerazzurri nella notte di San Siro a mercato quasi chiuso La sconfitta contro l’Udinese fa doppiamente ... Secondo panorama.it
Inter, Chivu: “Serve lo stesso atteggiamento avuto col Torino. Calhanoglu? È pronto a dare un contributo importante” - La conferenza stampa dell’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, prima del match contro l’Udinese. Si legge su gianlucadimarzio.com