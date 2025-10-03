Chivu applaude la sua Inter | Abbiamo trovato equilibrio ecco in quale aspetto siamo migliorati Poi parla così dell’infortunio di Thuram!

Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato così alla vigilia del match con la Cremonese. Queste le sue dichiarazioni. Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter Cremonese, match valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 202526: ecco le parole del tecnico, con i nerazzurri al momento a -2 dalla Juve. 3 CLEAN SHEET NELLE ULTIME 4 GARE – « Abbiamo trovato equilibrio, siamo migliorati sotto questo aspetto. Abbiamo più attenzione anche quando cerchiamo di attaccare. Sono contento per questo perché parto sempre dal fatto di non subire gol, dall’essere una squadra organizzata, attenta e con tanta voglia di non subire ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

