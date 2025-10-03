Chivu applaude la sua Inter | Abbiamo trovato equilibrio ecco in quale aspetto siamo migliorati Poi parla così dell’infortunio di Thuram!
Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato così alla vigilia del match con la Cremonese. Queste le sue dichiarazioni. Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter Cremonese, match valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 202526: ecco le parole del tecnico, con i nerazzurri al momento a -2 dalla Juve. 3 CLEAN SHEET NELLE ULTIME 4 GARE – « Abbiamo trovato equilibrio, siamo migliorati sotto questo aspetto. Abbiamo più attenzione anche quando cerchiamo di attaccare. Sono contento per questo perché parto sempre dal fatto di non subire gol, dall’essere una squadra organizzata, attenta e con tanta voglia di non subire ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: chivu - applaude
Ranocchia applaude Chivu: «Gestione perfetta di Sommer e Josep Martinez, Pio Esposito è un grandissimo giocatore. Il gol…»
La Nord applaude le parole di Chivu con uno striscione all'esterno di San Siro: "Società, questa è la mentalità" - X Vai su X
Chivu sul sostituto di Thuram: «Per ora c’è solo Lautaro, ma al 90% ho già scelto chi lo affiancherà» Ai canali ufficiali del club: «Abbiamo trovato un equilibrio e stiamo migliorando. Diamo più attenzione sia in attacco che in difesa. Sono contento perché siamo - facebook.com Vai su Facebook
Chivu: “Il calcio per me non ha regole, non ho scaramanzie e non vedo fantasmi” - Alla vigilia della gara contro la Cremonese, l’ultima prima della sosta, il tecnico dell’Inter fa un discorso generale e non si sbilancia su chi sostituirà ... Secondo repubblica.it
Inter-Slavia Praga, Chivu: "Tanta applicazione nell'accettare cose nuove" - L'allenatore dell'Inter commenta il successo sullo Slavia Praga: "Atteggiamento e comportamenti giusti, felice di vedere tanta applicazione da parte dei giocatori nell'accettare cose diverse da quelle ... Segnala sport.sky.it