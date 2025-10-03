Chiusure notturne in autostrada per lavori | tutte le modifiche alla viabilità

Disagi in vista per chi percorre l’A23 Udine-Tarvisio. Per consentire lavori di manutenzione agli impianti elettrici nelle gallerie, nelle notti di lunedì 6 e martedì 7 ottobre, con orario dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto compreso tra il confine di Stato e Pontebba, in direzione Udine. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

