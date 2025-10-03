Chiusura serale di venti postamat del Brindisino dopo il tentato furto con esplosione

Gli Atm Postamat di 20 uffici postali situati nella provincia di Brindisi saranno spenti dalle ore 19.30 alle 8.30. Il provvedimento, di natura temporanea, è stato adottato da Poste Italiane a seguito del tentativo di furto, con esplosione, ai danni del postamat ubicato di fronte alla stazione di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

