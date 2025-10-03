Chirurgia a Napoli mastectomia robotica | intervento mininvasivo con Single Port

L’ Istituto Tumori G.Pascale di Napoli e’ il primo centro della Campania e terzo in Italia, dopo Torino e Bari, a eseguire una mastectomia robotica con robot Single Port. Si tratta di una procedura rivoluzionaria che rappresenta una delle più alte frontiere della chirurgia senologica moderna, riservata a pazienti con mutazione genetica Brca. E’ un intervento mininvasivo con ricostruzione plastica immediata, eseguito con un’incisione di 2,5 centimetri sotto l’ascella della paziente. A eseguire l’intervento, su una donna di 48 anni con diagnosi di tumore al seno e gia’ sottoposta a chemioterapia, e’ stata l’équipe di chirurgia senologica dell’Irccs napoletano, diretta da Raimondo Di Giacomo coadiuvato da Claudio Siani e Alfredo Fucito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it