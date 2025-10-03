Chignolo Po tonnellate di rifiuti speciali scaricati su un terreno agricolo | scatta il sequestro

Chignolo Po (Pavia), 3 ottobre 2025 - Rifiuti accumulati sul terreno per quattro anni, arrivando anche a un' altezza di 5 metri. I carabinieri del Gruppo Forestale di Pavia e Lodi, insieme ai militari della Stazione di Chignolo Po, hanno eseguito un sequestro e 5 perquisizioni delegate nell'ambito di un'indagine della Procura di Pavia, su una presunta gestione illecita di rifiuti speciali. "L'area oggetto di sequestro - spiega il comunicato del Gruppo di Pavia dei carabinieri Forestale, diramato oggi, venerdì 3 ottobre - presentava numerosi metri cubi di materiale sospetto rifiuto proveniente da un impianto di trattamento per cui sono in corso le indagini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

