Chieti torna a essere la capitale dei golosi | il centro si anima con tre giorni di Chocofestival

Chietitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna anche quest'anno, da venerdì 7 a domenica 9 novembre, il Chocofestival, la manifestazione organizzata da Confartigianato in centro storico, giunta alla 16esima edizione.Un evento pensato soprattutto per i bambini, con animazioni, laboratori, spettacoli e tante occasioni di incontro e di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

