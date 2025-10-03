Chiesto il rinvio a giudizio per tre imputati nel caso Manzo
PRATA PRINCIPATO ULTRA – La Procura di Avellino ha chiesto il rinvio a giudizio per tre persone nell’inchiesta sulla scomparsa di Domenico Manzo. A firmare la richiesta sono stati il procuratore della Repubblica Domenico Airoma e il sostituto procuratore Chiara Guerriero.L’udienza preliminare si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
