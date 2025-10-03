Chiesto il rinvio a giudizio per tre imputati nel caso Manzo

Avellinotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PRATA PRINCIPATO ULTRA – La Procura di Avellino ha chiesto il rinvio a giudizio per tre persone nell’inchiesta sulla scomparsa di Domenico Manzo. A firmare la richiesta sono stati il procuratore della Repubblica Domenico Airoma e il sostituto procuratore Chiara Guerriero.L’udienza preliminare si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiesto - rinvio

Violentò e mise incinta una bambina di 10 anni. Chiesto il rinvio a giudizio di un bengalese di 29 anni

Chiesto rinvio a giudizio per ex Governatore Calabria Oliverio

Violenza sessuale, chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Viale

chiesto rinvio giudizio treScomparsa Manzo, la Procura chiede il processo per i tre indagati: udienza il 17 dicembre - PRATA PRINCIPATO ULTRA – Arriva la richiesta di rinvio a giudizio per i tre indagati nell’inchiesta sulla scomparsa di Domenico Manzo. Lo riporta irpinianews.it

chiesto rinvio giudizio treTaranto, chiesto il rinvio a giudizio per la morte di Sharon Bonillo - La Procura di Taranto ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone con l’ipotesi di reato di omicidio stradale in relazione al tragico schianto avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2024 in ... Segnala giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Chiesto Rinvio Giudizio Tre