Chiesa Anglicana tre donne candidate ad Arcivescovo di Canterbury Svolta epocale?
La Chiesa Anglicana si conferma all’avanguardia dell’evoluzione progressista ecclesiale. L’imminente scelta del 106° Arcivescovo di Canterbury, leader spirituale della Chiesa d’Inghilterra e capo simbolico della Comunione Anglicana mondiale, si preannuncia rivoluzionaria per la storia delle Chiese cristiane perché tre dei principali candidati sono donne. Sebbene la scelta del nuovo Arcivescovo venga effettuata nel Regno Unito e sia sottoposta alla ratifica di Re Carlo III, avrà ripercussioni in tutto il mondo. La Comunione Anglicana conta oltre 85 milioni di membri sparsi in 165 paesi, tra cui la Chiesa Episcopale degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Formiche.net
Santa messa in italiano alla chiesa anglicana Holy Cross a Palermo
Galles, lesbica 66enne Cherry Vann eletta arcivescova della chiesa anglicana, è la prima persona pro Lgbtq+ in questo ruolo in Uk
La Chiesa Anglicana celebra 15o anni: messe in inglese ad agosto
