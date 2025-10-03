chi sono stati e chi sono i clienti vip di annamaria bernardini de pace e chi non ha pagato i nomi

Nella sua lunga carriera Annamaria Bernardini De Pace si è occupata di molti divorzi Vip, tra cui quello tra Al Bano Carrisi e Romina Power, che è stato molto sofferto. Il cantante di Cellino San Marco e Romina (sua assistita) nel tempo «sono stati dei genitori uniti, Al Bano è un gran signore», ha detto la De Pace. «Dico che anche Totti è un gran signore e che pure lui e Ilary collaborano per il bene dei figli», ha aggiunto il legale, che per un breve periodo ha seguito il caso. Giorgia Meloni e Andrea Giambruno? «Loro sono fantastici», dice Annamaria Bernardini De Pace. Annamaria Bernardini De Pace ha voluto fare anche una considerazione su Giorgia Meloni e Andrea Giambruno: «Loro sono fantastici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

