Chi sono i genitori e il fratello di Elisa Isoardi | Ci separammo io con mamma e lui con papà

La storia familiare di Elisa Isoardi è difficile, segnata dalla separazione dei genitori quando lei aveva solo 3 anni e da un rapporto con il padre particolarmente carente nelle fasi cruciali della sua vita, poi recuperato in una fase più matura. I genitori di Elisa Isoardi, papà agricoltore e mamma titolare di una lavanderia, si sono separati quando lei ha tre anni. Un evento che naturalmente non è stato indolore e che per un lungo periodo ha compromesso il rapporto tra la nota conduttrice e il papà. Lei, a differenza di suo fratello, scelse di rimanere con la mamma – Irma – ed è proprio grazie a lei che ha costruito la sua splendida vita e carriera, scandita da principi e valori sani.

