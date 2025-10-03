Chi sono i candidati alle elezioni in Calabria 2025 | nomi e liste alle regionali

Domenica 5, dalle 7 alle 23, e lunedì 6 ottobre, dalle 7 alle 15, si vota per le regionali in Calabria 2025. I candidati sono tre: il presidente uscente Roberto Occhiuto (centrodestra), Pasquale Tridico (centrosinistra), Francesco Toscana (Democrazia Sovrana Popolare). I cittadini potranno esprimere fino a due preferenze (purché di genere diverso) e non è ammesso voto disgiunto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il ministro dell’Agricoltura, Ferro, Montuoro, Pietropaolo e altri candidati si sono ritrovati a Soverato per un punto sulla campagna elettorale. I complimenti al governo regionale uscente e il pensiero per la Cgil: «Con gli scioperi non si vincono le battaglie» Vai su Facebook

Elezioni regionali Marche: chi sono i candidati e qual è la posta in palio. Si vota domenica 28 e lunedì 29 settembre. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sfida tra Francesco Acquaroli e Matteo Ricci. - X Vai su X

Elezioni regionali Calabria, il confronto Occhiuto-Tridico su Sky TG24 - Il candidato del centrodestra e governatore dimissionario Roberto Occhiuto e il contendente del M5s - Segnala tg24.sky.it

Elezioni Calabria 2025: date e orari, candidati e ultimi sondaggi sulle regionali - Domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025 si vota per le elezioni regionali in Calabria. Secondo fanpage.it