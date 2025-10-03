Chi non salta interista è | Sneijder non ci sta e risponde così

Durante un incontro amichevole tra vecchie glorie disputato in Belgio, alcuni sostenitori della Juventus hanno stuzzicato Wesley Sneijder. L’ex numero 10 dell’Inter non ha perso occasione per replicare, ricordando lo storico Triplete conquistato nel 2010. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

