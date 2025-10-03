L a moda non conosce stagioni per Letizia di Spagna, che anche in autunno porta una ventata di colore al suo guardaroba. In occasione dei Premi Unicef Spagna 2025, la regina ha scelto un total look in pelle rosa corallo, confermando ancora una volta di avere un gusto fashion che non passa inosservato. Un outfit che guarda dritto alle passerelle della Paris Fashion Week, dove la pelle è tra i materiali protagonisti. Letizia di Spagna: i migliori Royal Look. guarda le foto Il look tutto rosa di Letizia di Spagna. Il focus del look è la gonna a tubino in pelle corallo di Hugo Boss, modello Setora, dal prezzo originale di circa 399 euro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Chi l'ha detto che in autunno bisogno rinunciare ai colori sgargianti? La regina punta tutto su una sgargiante tonalità estiva