Chi era Stefano Ferraris il camionista morto travolto da un container a Cremona

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Ferraris è morto nella mattinata del 3 ottobre in seguito a un incidente sul lavoro al Porto canale di Cremona. Il 61enne è stato travolto da un container mentre era in corso l'operazione di carico del suo camion. 🔗 Leggi su Fanpage.it

