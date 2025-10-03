Chi era Stefano Ferraris il camionista morto travolto da un container a Cremona
Stefano Ferraris è morto nella mattinata del 3 ottobre in seguito a un incidente sul lavoro al Porto canale di Cremona. Il 61enne è stato travolto da un container mentre era in corso l'operazione di carico del suo camion. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Chi era Stefano Ferraris, il camionista morto travolto da un container a Cremona - Stefano Ferraris è morto nella mattinata del 3 ottobre in seguito a un incidente sul lavoro al Porto canale di Cremona ... Come scrive fanpage.it
Camionista di Rivalta Bormida muore travolto da un container - Si chiamava Stefano Ferraris, era originario di Asti ma da tempo risiedeva a Rivalta Bormida, comune di origine della compagna. Riporta ilpiccolo.net