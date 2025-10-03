Chi era Dolores Dori morta a Desenzano scaricata dall' auto in ospedale sorella del collaboratore di giustizia
Uccisa a colpi di pistola la sorella di un pentito: mistero sulla morte di Dolores Dori
Dolores Dori, sorella di un collaboratore di giustizia scaricata da un'auto e abbandonata fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio.