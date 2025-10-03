Chi era Dolores Dori | il fratello collaboratore di giustizia il campo nomadi di Lonato e la condanna per truffa

Desenzano del Garda (Brescia), 3 ottobre 2025 – Tre figli, 44 anni, sorella di un collaboratore di giustizia detenuto nel carcere di Prato e inserito nel programma di protezione. Dei guai con la giustizia che risalgono a quasi dieci anni fa. S’indaga a tutto campo e, inevitabilmente, si scava nel suo passato, per fare luce sulla morte di Dolores Dori, la donna vicentina abbandonata in fin di vita ieri sera, giovedì 2 ottobre, davanti al pronto soccorso dell’ospedale di Desenzano del Garda. ,ospedale di Desenzano, Brescia 3 ottobre 2025. Ph Fotolive Filippo Venezia Un omicidio pianificato . Che si tratti di un omicidio pianificato e “studiato” pare ci siano pochi dubbi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chi era Dolores Dori: il fratello collaboratore di giustizia, il campo nomadi di Lonato e la condanna per truffa

Uccisa a colpi di pistola la sorella di un pentito: mistero sulla morte di Dolores Dori

Dolores Dori scaricata da un'auto e abbandonata fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio, caccia al killer

Dolores Dori, sorella di un collaboratore di giustizia scaricata da un'auto fuori dall'ospedale con tre ferite da arma da fuoco, muore a 44 anni. Si indaga per omicidio

Chi era Dolores Dori: il fratello collaboratore di giustizia, il campo nomadi di Lonato e la condanna per truffa - L’omicidio di Desenzano: le indagini si concentrano sui legami col fratello detenuto a Prato e col campo rom che frequentava nonostante si fosse trasferita da tempo in provincia di Vicenza. Da ilgiorno.it

Dolores Dori, chi era e chi l'ha uccisa? Giallo a Desenzano del Garda - Dolores Dori era una donna di 44 anni, madre di tre figli e residente nella provincia di Vicenza, la cui vita si è tragicamente interrotta nel misterioso omicidio avvenuto a Desenzano del Garda, in ... tag24.it scrive