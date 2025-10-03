Chi è Vittorio Grilli il nuovo presidente di Mediobanca | la vita in tre atti da grand commis di Stato a ministro e banchiere

Milano – Vittorio Grilli, 67 anni, milanese, sarà il nuovo presidente di Mediobanca. La sua storia professionale è un viaggio in tre atti: prima grand commis dello Stato, poi ministro dell'Economia nel governo Monti, infine banchiere d'investimento internazionale al fianco di Jamie Dimon in Jp Morgan. Ora, con l'approdo a Piazzetta Cuccia, inizia la sua terza vita, quella che lo vede alla guida di un'istituzione simbolo della finanza italiana in una fase di passaggio epocale. Le radici e la formazione. Nato a Milano nel 1957, figlio di un imprenditore e di una biologa dell'Istituto dei tumori, Grilli si è laureato in economia alla Bocconi nel 1981.

Mediobanca, chi è il prossimo presidente Vittorio Grilli: ex direttore generale del Tesoro e ministro dell'Economia, presidente di Jp Morgan Europa

