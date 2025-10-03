Chi è Victoria Zinny la moglie di Remo Girone
La moglie di Remo Girone è l’attrice di origini argentine, Victoria Zinny: i due hanno avuto alle spalle una lunga storia d’amore nata oltre quarant’anni fa. La moglie di Remo Girone, le principali collaborazioni con i registi italiani. Nata nel 1943 a Buenos Aires, debutta a diciotto anni nel mondo del cinema diretta da Luis Bunuel in Viridiana. Lavora in diversi film italiani con Steno ( Il Vichingo Venuto Dal Sud ), Alberto Sordi ( Io E Caterina, In Viaggio Con Papà ), Sergio Corbucci ( A Tu Per Tu ), Dino Risi ( Fantasia D’Amore). All’attivo risultata accreditata in 35 film, (l’ultimo è Cento Cuori del 20239, mentre sul piccolo schermo è stata nel cast di quattro serie: Racconti Fantastici, Dalla Notte All’Alba, La Signora Della Città e Le Ragazze Di Piazza Di Spagna (1999 La relazione con Remo Girone risale ai primi anni Ottanta, con il matrimonio celebrato nel 1982: la coppia non ha avuto figli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: victoria - zinny
Si è spento a Monaco di Baviera, nella sua abitazione, Remo Girone. L'attore, 76 anni, viveva da tempo nella città tedesca insieme alla moglie Victoria Zinny. Un attore che ha legato la sua carriera al successo della serie tv "La piovra", con Michele Placido. - X Vai su X
Victoria Zinny - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Victoria Zinny? Età, origini e figli della moglie di Remo Girone - Victoria Zinny è un'attrice argentina naturalizzata italiana, nota al grande pubblico sia per la sua carriera cinematografica che per il suo lungo e affiatato matrimonio con Remo Girone, figura centra ... Si legge su tag24.it
Morto Remo Girone. La lotta al tumore: «La malattia durante La Piovra, solo grazie a mia moglie non mi cacciarono» - Remo Girone è morto nella serata di venerdì 3 ottobre 2025, indimenticato Tano Cariddi ne La Piovra, sceneggiato tv di grandissimo successo. Segnala msn.com