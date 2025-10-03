La moglie di Remo Girone è l’attrice di origini argentine, Victoria Zinny: i due hanno avuto alle spalle una lunga storia d’amore nata oltre quarant’anni fa. La moglie di Remo Girone, le principali collaborazioni con i registi italiani. Nata nel 1943 a Buenos Aires, debutta a diciotto anni nel mondo del cinema diretta da Luis Bunuel in Viridiana. Lavora in diversi film italiani con Steno ( Il Vichingo Venuto Dal Sud ), Alberto Sordi ( Io E Caterina, In Viaggio Con Papà ), Sergio Corbucci ( A Tu Per Tu ), Dino Risi ( Fantasia D’Amore). All’attivo risultata accreditata in 35 film, (l’ultimo è Cento Cuori del 20239, mentre sul piccolo schermo è stata nel cast di quattro serie: Racconti Fantastici, Dalla Notte All’Alba, La Signora Della Città e Le Ragazze Di Piazza Di Spagna (1999 La relazione con Remo Girone risale ai primi anni Ottanta, con il matrimonio celebrato nel 1982: la coppia non ha avuto figli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Victoria Zinny, la moglie di Remo Girone