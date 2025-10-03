Chi è Victoria Zinny la moglie di Remo Girone

Metropolitanmagazine.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La moglie di Remo Girone è l’attrice di origini argentine, Victoria Zinny: i due hanno avuto alle spalle una lunga storia d’amore nata oltre quarant’anni fa. La moglie di Remo Girone, le principali collaborazioni con i registi italiani. Nata nel 1943 a Buenos Aires, debutta a diciotto anni nel mondo del cinema diretta da Luis Bunuel in Viridiana. Lavora in diversi film italiani con Steno ( Il Vichingo Venuto Dal Sud ), Alberto Sordi ( Io E Caterina, In Viaggio Con Papà ), Sergio Corbucci ( A Tu Per Tu ), Dino Risi ( Fantasia D’Amore). All’attivo risultata accreditata in 35 film, (l’ultimo è Cento Cuori del 20239, mentre sul piccolo schermo è stata nel cast di quattro serie: Racconti Fantastici, Dalla Notte All’Alba, La Signora Della Città e Le Ragazze Di Piazza Di Spagna (1999 La relazione con Remo Girone risale ai primi anni Ottanta, con il matrimonio celebrato nel 1982: la coppia non ha avuto figli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 victoria zinny la moglie di remo girone

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Victoria Zinny, la moglie di Remo Girone

In questa notizia si parla di: victoria - zinny

232 victoria zinny moglieChi &#232; Victoria Zinny? Età, origini e figli della moglie di Remo Girone - Victoria Zinny è un'attrice argentina naturalizzata italiana, nota al grande pubblico sia per la sua carriera cinematografica che per il suo lungo e affiatato matrimonio con Remo Girone, figura centra ... Si legge su tag24.it

232 victoria zinny moglieMorto Remo Girone. La lotta al tumore: «La malattia durante La Piovra, solo grazie a mia moglie non mi cacciarono» - Remo Girone &#232; morto nella serata di venerdì 3 ottobre 2025, indimenticato Tano Cariddi ne La Piovra, sceneggiato tv di grandissimo successo. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: 232 Victoria Zinny Moglie