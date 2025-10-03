Chi è Sarah Mullally prima donna arcivescovo di Canterbury | svolta storica nella Chiesa anglicana dopo 500 anni

Londra – Mai una donna a capo di una Chiesa apostolica. Mai, fino a Sarah Mullally, 63 anni, ex infermiera britannica. A fare la rivoluzione è la Chiesa anglicana che oggi ha nominato ufficialmente la vescova di Londra, moglie e madre di due figli, arcivescovo di Canterbury. Sarà cosi Mullally - il sovrano del Regno Unito ha un primato solo nominale - a guidare, per la prima volta in circa 500 anni dallo scisma di Enrico VIII, una comunione cristiana che conta 85 milioni di fedeli, sparsi in 165 Paesi. epa12427286 Dame Sarah Mullally poses for a portrait after being named the first woman Archbishop of Canterbury in the Church of England's nearly 500-year history at Canterbury Cathedral in Canterbury, Britain, 03 October 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chi è Sarah Mullally, prima donna arcivescovo di Canterbury: svolta storica nella Chiesa anglicana dopo 500 anni

