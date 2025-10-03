Chi è Riccardo Corradini il medico trentino a bordo di una nave della Freedom Flotilla
C’è anche un medico trentino tra le persone che nei giorni scorsi sono salpate a bordo delle imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition per portare aiuti umanitari al popolo di Gaza: si tratta del roveretano Riccardo Corradini, 31 anni, medico chirurgo.Chi è Riccardo CorradiniNel 2019 ha fatto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
