Chi è Monte l’attaccante classe 2011 che è partito in quarta con la Juventus Under 15 | un bomber senza pietà a disposizione di mister Pecorari L’identikit

di Fabio Zaccaria Chi è Monte, il bomber classe 2011 della Juventus Under 15 di Pecorari: 3 reti in altrettante partite, l’inizio è molto promettente. Caratteristiche tecniche, focus e identikit del giocatore bianconero. Tra i migliori senza dubbio in questo avvio a singhiozzi della Juventus Under 15 c’è Riccardo Monte, attaccante classe 2011 con il gol nel sangue. Ma chi è Monte? Nelle tre gare disputate dal gruppo di Pecorari sono arrivati due pareggi ed una sola vittoria, tra l’altro sofferta. Il tempo per ingranare c’è e i punti non mancheranno ad arrivare, chi invece è partito col piede caldissimo è proprio Monte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

