Chi è Michela Pandolfi la moglie di Giampiero Mughini | Per lui mi sono separata ma all’inizio mi tradii

Michela Pandolfi e Giampiero Mughini si sono conosciuti 30 anni fa per lavoro. Lei era una costumista che lo contattò per aiutarlo nella scelta degli outfit per la partecipazione ad un programma in cui lavorava, “ Mi chiamò la costumista che non conoscevo e mi disse che si voleva occupare di me. Io le dissi: ‘Cara amica, mi occupo io dei miei vestiti, io mi vesto come voglio ” raccontava Mughini ricordando il primo incontro con la moglie Michela Pandolfi. “ Michela è da 28 anni, forse anche di più, la mia compagna. E non mi dispiacerebbe farne altri 28 con lei. Lei è soffice come una piuma, io non voglio che mi rompano e lei non lo fa ” ha raccontato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

