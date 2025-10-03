Chi è Luigi Sala il pensionato travolto e ucciso dal furgone che stava facendo manovra

Monzatoday.it | 3 ott 2025

La comunità di Ceriano Laghetto è sconvolta. Nel piccolo borgo di 6.700 abitanti tutti conoscevano Luigi Sala, il 77enne che ieri è stato travolto e ucciso da un furgone che stava facendo manovra.Il luogo della tragedia La tragedia è avvenuta intorno alle 10.40 di giovedì 2 ottobre in via Volta. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

232 luigi sala pensionatoLa tragedia di Luigi Sala, investito e ucciso sulla via di casa da un furgone in retromarcia - L’autista si era fermato a riempire la bottiglia alla casetta dell’acqua e non lo ha visto camminare alle sue spalle. Secondo msn.com

