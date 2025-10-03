Chi è Karim Tabti il nuovo segretario cittadino dei giovani socialisti
Il 1° settembre 2025, Karim Tabti è stato nominato segretario cittadino e coordinatore delle Attività sul Territorio. Nato il 14 febbraio 2009 presso il Policlinico Riuniti di Foggia da padre franco-algerino e madre italiana, Karim Tabti ha frequentato la scuola media presso l’istituto Vittorio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: karim - tabti
Karim Tabti dei giovani socialisti: "Basta violenza, foggia merita strade sicure”
Karim Musa (@yotobi) / Posts and Replies - X Vai su X
PUBBLICA ISTRUZIONE. I vincitori del Concorso dedicato al principe Karim Congratulazioni a tutti i ragazzi che hanno partecipato alla prima edizione del Concorso letterario scolastico Karim Aga Khan dedicato al fondatore della Costa Smeralda. Ieri, la ceri Vai su Facebook