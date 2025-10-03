Chi è Berke Özer il portiere che ha parato tre rigori alla Roma | aveva fatto una promessa alla fidanzata

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere turco del Lille, Berke Özer, ha parato tre rigori consecutivi all’Olimpico contro la Roma in Europa League. Curioso il retroscena della promessa fatta alla fidanzata prima della partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

