Chi è Ben Gvir il ministro israeliano che tiene il ritratto di un terrorista nel salotto e chiama terroristi gli attivisti di Flotilla

Cultweb.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Itamar Ben-Gvir è uno dei personaggi più controversi e discussi della politica israeliana contemporanea. Nato a Mevaseret Zion, sobborgo di Gerusalemme, il 6 maggio 1976, questo avvocato di 48 anni ricopre dal dicembre 2022 la carica di Ministro della sicurezza nazionale nel sesto governo guidato da Benjamin Netanyahu. Leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit, che in italiano significa Potere Ebraico, Ben-Gvir rappresenta una delle voci più radicali dello scenario politico israeliano. Nelle ultime ore sta facendo parlare di sé per un video in cui è immortalato mentre insulta gli attivisti di Global Sumud Flotilla dando loro dei terroristi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

