Chi è Alessandro Melzi d’Eril timoniere discreto di Mediobanca | carriera stile e famiglia del Ceo più giovane di una grande banca

Milano – Sobrio, riservato e con una solida reputazione da costruttore di valore, Alessandro Melzi d’Eril, 50 anni, si prepara a diventare il nuovo amministratore delegato di Mediobanca. L’aristocratico milanese con laurea alla Bocconi entrerà ufficialmente in carica il 29 ottobre, all’indomani dell’assemblea, assumendo il timone di Piazzetta Cuccia in un momento cruciale per la banca e per l’intero risiko bancario italiano. A lui spetterà il compito di dare stabilità all’istituto, valorizzarne la tradizione e guidarlo verso una fase di crescita, nel segno dell’efficienza e della sobrietà che da sempre lo contraddistinguono. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

